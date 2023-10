Assassinat de Luis Gonzalez Rojas à Manage, voici les indices qui ont permis de renvoyer sa compagne et un ami devant la cour d’assises

Les faits

Le lundi 17 février 2020, vers 5h30, un batelier aperçoit un véhicule partiellement immergé dans le canal à hauteur de la rue des Bois, à Bois d’Haine. Le batelier poursuit sa progression vers l’ascenseur de Strépy-Thieu où il informe le responsable des voies navigables de sa découverte. La police de La Louvière est avisée des faits à 8h05. Six minutes plus tard, elle est sur place.

Le véhicule, qui se trouve à deux mètres de la berge, est une camionnette blanche. Il appartient à la société Piron Montage, comme il est indiqué sur la carrosserie. Les traces de roues indiquent que le véhicule est venu de La Louvière.

Dans la camionnette, les policiers retrouvent un corps emballé dans une bâche de couleur bleue. Il y a du sang dans l’eau. Un périmètre d’exclusion judiciaire est mis en place par la police et une instruction est ouverte au parquet de Charleroi. L’inconnu, revêtu d’un tee-shirt et d’un vieux pantalon de training troué, a été abattu de plusieurs balles, tirées au niveau de la tête, du cou et du thorax. Le corps a visiblement été déplacé.

Neuf coups de feu

L’examen médico-légal permet de conclure que la victime a été abattue de neuf coups de feu (deux coups de feu dans le thorax, trois dans la tête et quatre au niveau des cervicales). Un tatouage sur le bras droit de la victime attire l’attention des médecins légistes. Il y est écrit Gonzalez.

Gonzalez… comme ce Luis Gonzalez Rojas, dont la compagne a signalé la disparition, ce 17 février à 10h45 à la zone de police Mariemont ? Le disparu habitait rue de l’Égalité à Manage. Une perquisition est ordonnée par le juge d’instruction. Là-bas les enquêteurs retrouvent deux téléphones portables, le portefeuille du disparu et ses clés d’habitation dans un pantalon. L’homme retrouvé dans l’auto immergée dans le canal est bien Luis et il travaille pour la société Piron Montage.

Mais qui a pu assassiner cet ouvrier d’origine espagnole, passionné par le ballon rond ? Selon le parquet, les auteurs de ce crime sont Anneliese Audain, la compagne de la victime, et un ami, Didier Bauwens, surnommé “Tonton Didier”.

Voici les éléments qui ont poussé les autorités judiciaires à les renvoyer devant la cour d’assises pour répondre d’un assassinat.

Le mobile

Quel était le mobile ? Des amants qui voulaient se débarrasser de celui qui était de trop ? Les policiers ont découvert que Didier Bauwens avait le projet de modifier sa police d’assurance. Anneliese Audain devenait la nouvelle bénéficiaire. Anneliese devait 27.000 euros à la maman de Didier, et elle devait signer l’achat d’un chalet à Londerzeel, le 18 février, financé par elle seule, soit 140.000 euros.

Luis, quant à lui, devait payer le mobilier du chalet. Ses comptes bancaires ont été analysés. Le 17 février, à 2h44, une somme de 8500 euros est transférée de son compte d’épargne vers son compte courant. Deux minutes plus tard, une somme de 2500 euros est transférée vers le compte de sa compagne avec la communication “désolé”. Une somme de 250 euros suit le même chemin à 3h01. Sur le compte d’épargne, il ne restait que 1,57 euros.

Enfin, avant les deux arrestations, Didier Bauwens s’était installé avec Anneliese Audain dans le chalet de Londerzeel.

Endormi par un anxiolytique

Selon son fils, Luis était somnolent le dimanche soir, après avoir regardé un match de football à la télé. Un taux important de Diazepam, un anxiolytique, a été retrouvé dans le corps de la victime lors de l’examen toxicologique.

L’analyse du téléphone d’Anneliese Audain met également en évidence des recherches troublantes sur internet, dès le mois de février 2018. Les mots-clés sont : poison mortel homme, substance mortelle pour homme, meurtre parfait… Elle s’intéresse aussi sur les effets secondaires du Diazepam.

Le téléphone de Didier Bauwens révèle qu’il a aussi fait des recherches sur le Diazepam et sur le règlement des voies navigables en Région wallonne et sur le canal du Centre, là où la voiture a été retrouvée.

La police a effectué plusieurs perquisitions. Ils ont passé au peigne fin la maison de Didier Bauwens et ont retrouvé une boîte de 60 comprimés de Diazepam. Il en manquait treize. Il manquait également 14 comprimés dans une boîte retrouvée dans le chalet à Londerzeel, mais il manquait une boîte complète. Or, aucun d’eux ne prenait ce genre de médicaments.

L’arme du crime

Didier Bauwens a aussi fait des recherches sur un calibre 22 LR, quelques jours avant le crime. Or, selon l’expert en balistique, l’arme du crime est un calibre 22 LR. L’arme n’a jamais été retrouvée mais un homme a reconnu, après plusieurs auditions, avoir vendu une arme de calibre 22 LR à Didier Bauwens, contre 500 euros.

L’utilisation d’une telle arme a dû provoquer des éclaboussures sanguines. Une seule trace de sang a été retrouvée sur le canapé de la maison du couple à Bois d’Haine. Toutefois, la femme de ménage a déclaré qu’elle avait dû nettoyer de fond en comble la maison à l’eau de javel, ainsi que l’appartement de Didier Bauwens. Enfin, des fibres ont été retrouvées sur un orifice d’entrée à la tête, comme si un coussin avait été utilisé.

La téléphonie

Dans chaque enquête, les téléphones portables sont des mines d’or. Ils donnent de précieuses informations. Le dimanche 16 février, Anneliese Audain aurait fortement insisté pour que le fils de Luis retourne chez sa maman à Tubize, alors que, selon le fils, Luis souhaitait qu’il reste jusqu’à lundi. Toutefois, elle a eu gain de cause et elle a reconduit l’enfant chez sa mère. Celle-ci fut d’ailleurs étonnée de l’heure tardive. À 23h33, Anneliese Audain est à Tubize, elle a fait le plein de sa voiture dans une station-service.

L’examen de son téléphone révèle qu’elle est rentrée chez elle à 0h05 et qu’elle y est restée jusqu’à 0h47. Elle s’est déplacée vers le canal entre 0h47 et 1h02, puis entre 2h10 et 2h34.

Les enquêteurs découvrent que les deux téléphones de la victime ont été utilisés et déplacés dans son domicile après 0h05, et que Anneliese a envoyé des messages et appelé la victime alors que les deux téléphones se trouvaient chez elle. Elle a aussi envoyé des messages à Didier Bauwens mais les contenus ont été effacés.

Les caméras urbaines

Les enquêteurs ont analysé les caméras situées entre le domicile de la victime et le canal, et ont combiné les résultats avec la téléphonie A 0h43, la camionnette de Luis est filmée sur la rue de la Petite Suisse à La Louvière. Une minute plus tard, elle est filmée sur la rue des Francs. Elle est précédée d’un véhicule, six minutes plus tôt, et d’un autre véhicule, neuf minutes plus tard. Un véhicule sombre, semblable à celui d’Anneliese, semble correspondre à ce véhicule.

Malgré tous ces éléments troublants, les accusés contestent être les auteurs de ce crime. Ils sont actuellement détenus sous bracelet électronique, car leur procès, prévu initialement en juin, avait été reporté.