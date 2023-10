Carton plein pour trois candidats du Centre à The Voice Kids : Maëlie de Soignies, Nessio et Rony de La Louvière intègrent une équipe

C'est la petite Maëlie, 10 ans et originaire de Soignies qui a lancé le bal avec une interprétation toute en finesse du titre "Avant toi" de Vitaa et Slimane. "Monter sur scène et tenir un micro, c'est pour moi une grande première."

Passionnée de danse classique, ce n'est cela dit pas grâce à ses entrechats qu'elle a séduit Black M mais bien avec sa voix certes inexpérimentée mais touchante. Alors qu'elle s'apprêtait à terminer son passage sans avoir reçu de buzz, le miracle s'est produit et celui de Black M, le membre du jury qu'elle aurait souhaité d'avoir comme coach, a retenti, provoquant beaucoup d'émotion chez la petite Sonégienne qui a fondu en larmes. "J'ai ressenti beaucoup de peur, de stress dans ta voix", lui a dit le rappeur français. "Mais je suis certain que tu sais chanter. J'ai envie de t'apprendre à ne pas stresser."

Ils sont désormais 5 à représenter le Centre dans The Voice Kids

Un peu plus tard dans la soirée, Nessio de La Louvière, également 10 ans, a tenté, avec succès, de séduire le jury avec une reprise de la chanson de circonstance "Je chanterai" d'Erza Muqoli. "J'ai choisi cette chanson car elle me donne de la joie". Pas trop stressé au préalable, Nessio s'est montré très à l'aise. Black M, encore lui, a buzzé en même temps qu'Alice On the Roof qui a été choisie par le jeune Louviérois pour continuer l'aventure. "Tu as su embarquer tout le public avec toi", a déclaré le rappeur français avant de s'incliner devant la chanteuse belge.

Enfin, Rony de La Louvière, qui rêverait de devenir soigneur animalier, a montré toute l'étendue de son talent en interprétant non pas une mais deux chansons face au jury. La première, "Adieu" de Slimane, avait fait buzzer Matthew Irons et Black M en faisant preuve d'une aisance sur scène incroyable. La deuxième en rappant magistralement Niño ce qui n'a fait qu'accroître l'intérêt du jury. C'est finalement Black M qui a été choisi par le jeune Louviérois qui lui aussi continuera l'aventure.

Prochaine étape pour les jeunes talents du Centre, les K.O..