L'éclairage public de Braine-le-Comte continue de s'éteindre le week-end : "ORES devrait résoudre ces problèmes techniques prochainement"

Comme dans les autres communes de Centropôle, la Ville de Braine-le-Comte avait décidé de fermer son éclairage public entre minuit et 5h du matin à partir de novembre dernier. Une mesure qui a d'ailleurs permis de fameuses économies aux communes de la région du Centre qui ont cumulé en un peu moins d'un an 1,250 million d'euros dont 114 000 pour Braine-le-Comte. Cela dit, si des problèmes techniques avaient retardé cette mesure au départ, ils sont revenus lorsque les bourgmestre de l'ancienne CUC ont décidé en mars dernier de rallumer cet éclairage le week-end pour atténuer le sentiment d'insécurité ressenti par certains la nuit. "Depuis plusieurs mois, suite à plusieurs interpellations, il a été décidé de laisser l’éclairage public allumé les week-end et jour fériés. Cela étant, force est de constater que ce maintien de l’éclairage public le week-end n’est toujours pas actif", constate le conseiller Pierre-Yves Hubaut (BRAINE). "Pourquoi cela ne fonctionne-il pas ? Quoi qu'il en soit les objectifs étaient ambitieux car on nous annonçait des économies pouvant aller jusqu’à 150.000,00 € par an, une fois les coûts de modifications des procédures absorbés."