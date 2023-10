Binche présente (déjà) son budget 2024 : un boni de 1,7 million d’euros pour entamer la dernière année de mandature du Collège actuel

Alors que l’an dernier, crise énergétique et indexations salariales obligent, le budget 2023 de la Ville de Binche était présenté à l’équilibre avec un léger boni de 93 000 euros, celui de 2024 est nettement plus intéressant. Un boni d’1,7 million d’euros à l’exercice propre et un taux d’endettement de 7,61 % au plus bas nous ont ainsi été communiqués. “Il s’agit d’un budget exceptionnel alors que nous abordons la dernière année de la mandature actuelle”, a commenté le bourgmestre Laurent Devin. “On s’est demandé ce que nous pouvions encore amener aux Binchois au terme de ces six années et on a ainsi mis l’accent sur le personnel communal qui, tous les jours, travaille pour eux.”