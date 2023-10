La première édition du Salon des Entreprises de Travail adapté aura lieu à La Louvière

Des objectifs multiples

Les objectifs de ce salon sont multiples. “Conçu comme une véritable vitrine des talents et savoir-faire, le Salon des Entreprises de Travail adapté en Hainaut a pour objectif d’une part de montrer tout le potentiel que les ETA proposent aux particuliers mais aussi aux entreprises “ordinaires” en vue de nouer des relations d’affaires fiables et flexibles pour des services spécialisés et sur mesure, et d’autre part, de permettre aux chercheurs d’emploi porteurs d’un handicap de trouver des débouchés professionnels adaptés auprès d’entreprises respectueuses des valeurs humaines.”

À lire aussi

Au programme de ces deux journées dédiées à l’économie sociale, un job day le 8 novembre où les chercheurs d’emploi à besoins spécifiques pourront rencontrer les services RH des 20 ETA présentes, mais aussi prendre conseil auprès de l’AVIQ et du Forem pour connaître les démarches administratives, formations et autres, en vue de leur futur job. Deux tables rondes seront en outre organisées afin d’en savoir plus notamment sur les partenariats possibles entre corps éducatifs et ETA, ou encore les critères d’admission en ETA.

Le jeudi 9 novembre, place au Business Day avec une table ronde présentant les avantages, en 2023, de travailler avec une ETA, mais aussi de discuter de l’avenir des ETA. Un moment de networking permettra de favoriser les mises en relation entre les entreprises ordinaires et les ETA, ou tout simplement sur les différents stands de promotion.

Ce Salon est également ouvert à tout particulier désireux de découvrir quels sont les multiples produits et services qu’une Entreprise de Travail adapté peut lui rendre. Et en plus, l’entrée est gratuite.

Plus d’infos sur le site Internet du SETAH : https://setah.be/