Pour que tout se déroule bien, le franchisé Benoît Lambeau qui prendra la direction de l'établissement recherche du personnel. "Nous sommes à la recherche d’une équipe enthousiaste et engagée, en collaboration avec la Mission Régionale pour l’emploi du Centre (MRC)", a communiqué McDonald's Belgium. "Benoît Lambeau est un nom familier dans la famille McDonald's. Franchisé de plusieurs restaurants, il a été responsable de la finance, du développement et de la franchise pendant plus de 18 ans."

À lire aussi

Des personnes motivées

"Peu importe votre parcours, nous vous accueillons avec enthousiasme chez McDonald's à Binche. Nous recherchons des personnes motivées, souriantes et dynamiques”, précise Benoît Lambeau. Le processus de recrutement sera principalement géré par la MRC via son site Internet, mais il est également possible d’envoyer sa candidature à l'adresse e-mail : infomcdobinche@gmail.com.

"Binche est une commune unique. Je suis enchanté de pouvoir contribuer à son dynamisme avec ce nouveau restaurant McDonald's. Accompagné de ma nouvelle équipe, nous allons créer un lieu accueillant pour tous." estime Benoît Lambeau.

Avant l'inauguration, une formation complète sera offerte à tous les candidats sélectionnés, couvrant des compétences pratiques et transversales essentielles pour offrir un service de qualité aux Binchois.