Fausse alerte à la bombe à l’Institut Sainte-Marie à La Louvière : “le taux d’absentéisme ce vendredi était assez élevé et je le regrette”

Mais évacuer près de 2 000 personnes dont des nourrissons puisque le site comprend une crèche, ne s'improvise pas. “Tous les ans nous faisons des exercices d’évacuation et il se fait que la veille, c’est-à-dire ce mercredi, hasard ou coïncidence, un exercice concernant la section secondaire avait été organisé !”

L'Institut Sainte-Marie a été évacuée ce jeudi matin pour une fausse alerte à la bombe. ©Th.D.

En moins de 15 minutes, tout le monde est dehors. “L’évacuation s’est déroulée dans le calme. Une collaboration irréprochable entre les services d’ordre, la commune et l’école a permis que tout se déroule le mieux possible. Nous avons reçu des repas de la part des crèches communales ainsi que de l’aide du CPAS. Nous avons tout de suite prévenu les parents via notre canal interne et avons continué à communiquer par ce biais en prévenant que l’école serait bien ouverte ce 20 octobre vu qu’il s’agissait au final d’une fausse alerte. Je n’étais pas présent à la salle Bouvy mais j’ai vu les images qui montraient des parents énervés face aux policiers, ce que je peux comprendre vu le contexte particulier.”

L’absentéisme important ce vendredi

Pour certains jeunes, cette expérience a été traumatisante, surtout vu le contexte actuel… “Nous avons mis en place notre cellule de crise et des membres du PMS ainsi que d’une équipe mobile de la communauté française étaient présents dans les locaux de l’école ce vendredi pour écouter les élèves, les professeurs ou autres membres du personnel qui en ressentaient le besoin. Malheureusement, l’absentéisme a été assez important ce vendredi. Je ne peux, avec toute l’équipe pédagogique, que regretter ce choix des parents. À l’école, les élèves auraient pu recevoir du soutien, de l’aide et mettre des mots sur ce qu’ils ont vécu. Ne pas le faire est dangereux car lorsqu’ils ne sont pas allés chercher les ressources qui existent en eux pour surmonter cette épreuve. Surtout que le drame a été évité.”

Quant à l’auteur, il a été identifié par la police ce vendredi mais rien n’indique qu’il fréquentait l’Institut Sainte-Marie.