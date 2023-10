Fausse alerte à la bombe à l’Institut Sainte-Marie à La Louvière : un suspect mineur d’âge identifié comme l’auteur du mail

Ce jeudi, les près de 2 000 enfants et adolescents qui fréquentent le site de l’Institut Sainte-Marie situé rue de Bouvy à La Louvière ont dû être évacués. En cause, une alerte à la bombe reçue le matin même par la direction de l’école qui avait forcé l’évacuation et le déplacement de près de 2 000 personnes y compris les nourrissons de la crèche attenante à l’école. Après une fouille méthodique de l’école, rien n’y avait été découvert. Il s’agissait donc d’une fausse alerte à la bombe dont les conséquences pourraient s’avérer très graves pour l’auteur du mail évoqué ci-dessus.