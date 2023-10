Plus de deux millions d’investissements dans la rénovation de la crèche communale de Binche qui passera de 54 à 77 places d’accueil

Trouver une place en milieu d’accueil de nos jours, c’est de plus en plus souvent la galère. À Binche comme ailleurs, les crèches sont souvent débordées et les listes d’attente sont longues. Prochainement, une solution à long terme a été trouvée dans la CIté du Gille puisque sa crèche communale va avoir la possibilité d’augmenter sa capacité d’accueil d’une vingtaine de places grâce à des aménagements intérieurs et extérieurs pour un montant de 2,3 millions d’euros dont un peu plus de la moitié de subsides. “La crèche pourra ainsi passer de 54 à 77 enfants accueillis en même temps”, se réjouit Jean-Luc Fayt, président du CPAS de Binche.