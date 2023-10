Seneffe : un auteur de dépôt identifié grâce aux caméras de surveillance dernièrement installées

À lire aussi

Si la lutte contre les dépôts sauvages existe depuis bien longtemps dans de nombreuses communes de la région, prendre sur le fait les individus peu scrupuleux qui s’en rendent coupables est souvent très difficile. “Grâce à cet équipement de surveillance, un premier individu a été pris sur le fait lors d’un dépôt de déchets sur l’un de ces lieux sensibles. Les caméras ont en effet permis d’identifier l’auteur de cet acte délictueux. La Commune de Seneffe a entamé les démarches pour sanctionner ce comportement incivique et est déterminée à agir contre le sentiment d’impunité.”

Une amende d’au moins 300 € en plus des frais de nettoyage sera adressée à l’auteur du dépôt clandestin. “L’Administration communale souhaite rappeler à tous les citoyens que les caméras sont en place pour protéger notre propreté publique et que quiconque compromet cet objectif devra rendre compte de ses actions.”

La Commune réaffirme son engagement envers un environnement plus propre et plus sain pour tous ses habitants. “Nous encourageons tous les citoyens à agir de manière responsable en matière de gestion des déchets et à contribuer à la préservation de notre environnement.”