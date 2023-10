Un dentiste de La Louvière conteste avoir mis sa langue dans la bouche d’une patiente, et d’avoir tenté d’en embrasser une autre, trois mois plus tôt

Trois mois plus tard, le 30 décembre, une autre jeune femme se présente dans le même cabinet dentaire pour des soins urgents. Comme son dentiste attitré n’est pas disponible, le prévenu la prend en charge. Il la met en confiance, la complimente sur ses yeux, sa bouche. “Il lui a proposé un massage pour détendre la mâchoire, elle a accepté. Ensuite, il a enlevé son masque et ses gants et lui a fait un baiser profond sur la bouche. Elle l’a repoussé”, raconte l’avocat de la jeune femme.

Celle-ci confirme devant la cour d’appel, une chambre composée de trois femmes, qu’elle est encore traumatisée, qu’elle revit la scène à l’audience. L’avocate de l’autre jeune femme raconte que cette agression a eu des conséquences sur sa vie affective. Le 30 décembre, la police interpelle le dentiste devant ses collègues et les patients.

Position dominante

Pour l’avocat général, qui n’est pas en appel, le tribunal a rendu un bon jugement, qu’il faut confirmer. Le dentiste avait été reconnu coupable d’atteintes à l’intégrité sexuelle d’autrui, jadis appelé attentat à la pudeur. “Il n’admet pas ce qu’il a fait, quelque chose de plus agressif qu’un petit bisou”, note le magistrat du parquet général. Il ajoute que le dentiste a profité du fait que les victimes étaient éblouies par une puissante lampe, et coincée dans un fauteuil en position couchée. “À deux reprises, il a abusé de sa position dominante, c’est un effet de surprise”.

Le dentiste, qui ne pratique plus son métier à La Louvière mais ailleurs dans la province, conteste les faits. “Je consulte deux cents patients par mois et je fais bien mon travail. Si je complimente parfois les patients, c’est pour amortir le stress, après plusieurs mois de Covid. J’ai bien fait mon travail”, dit-il.

Concernant le massage, il dit aussi que c’était pour relaxer la patiente, laquelle est restée la bouche grande ouverte durant une heure. Enfin, il conteste avoir enlevé son masque et ses gants.

Pas un prédateur sexuel

“Si on avait en face de nous le prédateur sexuel décrit par le parquet, on aurait plus de deux plaintes”, plaide Me Thomas Crombez, avocat de la défense. Les collègues du prévenu ont été auditionnés durant l’enquête. Aucun n’a constaté un comportement inadéquat envers les femmes dans son chef. “En plus, les assistantes médicales faisaient des allers-retours dans le cabinet et personne n’a rien remarqué”. Un acquittement au bénéfice du doute est plaidé.

L’arrêt est attendu à là mi-novembre.