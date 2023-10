Un investissement de 380 000 euros pour des nouvelles caméras de surveillance à Binche, voici où elles seront situées

Les nouvelles caméras seront par exemple placées à des carrefours stratégiques comme celui de la rue des Chasseurs et de l’Avenue Marie-Josée, le rond-point de l’UNESCO, celui de la Route de Mons récemment terminé ou encore le carrefour entre la rue Albert-Elizabeth et la Chaussée Brunehault à Ressaix-Leval.

La Place de l’Europe, le Parking des Pastures et celui de Saint-Paul, la rue de l’Hurtebise, la rue de Savoie, la rue du Cygne et la route de Charleroi sont également concernés par le placement prochain de nouvelles caméras. “C’est la police qui a effectué les choix de ces emplacements, ce qui me semblait tout à fait logique.”

En outre, deux nouveaux radars mobiles seront installés à savoir, sur la route de Mons, à proximité des infrastructures d’Ulteam ainsi que sur la route de Charleroi, en bas de “la côte de Moscou”. “La question de la sécurité est fondamentale pour les citoyens. Ils veulent se sentir en sécurité chez eux, dans leur quartier et dans les lieux publics…”