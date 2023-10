Une cuvée spéciale de Ruffus, de Binchoise et de Gin de Binche pour les 900 ans de la Ville de Binche et les 20 ans de reconnaissance UNESCO

Le 7 novembre 2003, la reconnaissance du Carnaval comme patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO était actée et d’un autre côté, en l’an de grâce 1124, la ville de Binche était créée. Pour célébrer en beauté, et en bulles, ce double anniversaire, la ville de Binche a décidé de s’associer à des artisans locaux pour créer des produits d’exception qui seront spécialement conçus pour l’occasion. Si du côté du Gin de Binche, il s’agira d’une édition spéciale pour les 20 ans de reconnaissance à l’UNESCO qui sera révélée d’ici quelques semaines, pour le Ruffus et la bière La Binchoise, on peut déjà en dire plus. “Concernant le Ruffus, il s’agira d’une cuvée particulière en édition limitée puisqu’il n’y aura que 900 bouteilles disponibles”, commente Laurent Devin, bourgmestre. “Ce sera de l’extra-brut, moins sucré, avec un goût brioché aux saveurs de noisette qui sied particulièrement bien à un Mardi Gras. Particularité de cette cuvée spéciale à plus d’un titre, le vieillissement a été doublé et passe de 12 mois à 24 mois et l’étiquette sera bien entendu spéciale et reprendra le logo des 900 ans de la Ville de Binche et il sera en vente notamment sur le site de l’Office du Tourisme dès ce vendredi.”