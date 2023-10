Le dernier bourgmestre de Péronnes-lez-Binche a désormais une place à son nom dans “son” village : “on l’appelait Monsieur Péronnes”

Lors de son décès en juin 2018 à l’âge de 87 ans, l’idée germe immédiatement dans le cerveau des autorités communales pour donner son nom à une rue. Cinq ans plus tard, c’est carrément une place qui portera désormais le nom de Place Roger Gailliez, celle située au cœur de Péronnes-Village. “C’est un grand honneur pour moi et toute la famille”, nous explique Odette Lambert, compagne de Roger Gailliez. “Péronnes, c’était “son” village, il ne vivait que pour ça et la politique. La place où se trouve l’école et où il avait son bureau lorsqu’il était bourgmestre, c’est encore mieux qu’une rue. il s’agit d’une place vraiment symbolique pour lui. On l’appelait Monsieur Péronnes après tout…”

Donner son nom à une place n’aurait pourtant pas spécialement plu au principal intéressé. “Il n’aurait certainement pas voulu recevoir un tel honneur. Roger était quelqu’un de très humble qui donnait beaucoup à tout le monde sans jamais rien demander en retour. Je ne pense donc pas qu’il aurait été ravi de donner son nom à une place. Cela dit, nous pensons que c’est bien mérité pour lui et pour tout ce qu’il a donné au village.”

Lors de l’inauguration, son ami Manu Bejarano, conseiller communal et ancien échevin à la Ville de Binche, a pris la parole. “C’est un véritable honneur de pouvoir inaugurer cette place qui portera désormais son nom”, a-t-il commenté. “Mes parents étaient ses voisins et c’est avec lui que j’ai découvert les Faucon Rouges de Péronnes. C’est aussi lui qui m’a poussé vers une carrière politique.”

En début et en fin des discours protocolaires, les jeunes Faucons Rouges de Péronnes qui lui étaient si chers ont chanté pour lui rendre hommage. Son nom restera désormais à la postérité.