Une bourse Disney à Binche pour la bonne cause : “tous les bénéfices de la journée iront aux enfants”

C’est ainsi que l’idée d’organiser une bourse Disney vient sur la table. “C’était parfait car cela rejoignait notre thème principal. Nous avons cela dit été freinés dans notre entreprise par l’arrivée du covid avec deux années de perdues. Nous avons commencé petit avec une quarantaine de tables avant, aujourd’hui, d’avoir une centaine de tables réservées par 43 exposants. Notre événement prend de l’ampleur et cela fait plaisir.”

Au programme de cette journée du 22 octobre, donc, des exposants professionnels ou privés qui vendront exclusivement des produits Disney. “Cela inclut les mondes de Star Wars et de Marvel qui font partie de l’empire Disney. Il y aura notamment deux compagnies de cosplayers qui animeront les allées.”

Princesses et personnages de Star Wars déambuleront ainsi dans la salle du réfectoire de l’athénée Royal de Binche où se tiendra ce dimanche la troisième édition de cette bourse. Bar et foodtruck seront présents toute la journée entre 10 et 17h. Entrée : 1 euro. “Tous les bénéfices de la journée seront rendus d’une façon ou d’une autre aux enfants”, assure Eddy Carlier.