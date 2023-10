Un film promotionnel choc pour mettre en valeur la zone de police Boraine : “nous voulions quelque chose qui envoie du lourd”

Mais le but principal de cette vidéo est bien entendu est d’attirer et recruter des candidats. “La nouvelle procédure de recrutement à la police implique ainsi que les zones doivent sélectionner les candidats, appelés lauréats, avant de les envoyer en formation à l’Académie. Comme on dit, “la concurrence risque donc d’être dure” et c’est pourquoi nous voulions un film qui “envoie” du lourd et au vu des réalisations de Vidéo Passion nous ne doutons pas un seul instant que le film sera une très belle réussite.”

Des passionnés aux manettes

C’est donc la société montoise de montage et de production de vidéos Vidéo Passion, qui ne se contentent pas du marché belge pour avancer, qui a réalisé cette capsule. “Le tournage a été quelque chose d’incroyable car nous avons réellement été en immersion avec les différents services y compris ceux d’intervention”, nous explique Fabio Lavale, de Vidéo Passion. “Nous ne pourrons pas tout montrer dans la vidéo mais nous avons rencontré des situations incroyables. On ne peut pas se rendre compte de ce que représente le métier de policier sans avoir été avec eux dans le feu de l’action. On a participé à des courses-poursuites, à des opérations de secours…”

Les vidéastes sont donc vraiment allés sur le terrain pour montrer la réalité. “L’idée était de faire une vidéo captivante, un peu comme ce qui se fait en France pour promouvoir la Défense. Il fallait faire quelque chose de fort, de positif pour mettre en valeur le travail des différents services.”

La collaboration entre la zone de police Boraine et la société montoise s’est donc bien déroulée. “Travailler avec Vidéo passion, c’est travailler avec des passionnés, des personnes qui ne comptent pas leurs heures et qui s’intéressent réellement au métier qu’ils doivent mettre en valeur. Ils ont une grande capacité d’adaptation, créent rapidement un climat de confiance et savent mettre les gens à l’aise à tel point qu’on parvient à oublier la présence des caméras”, a commenté la zone de police.

Il reste encore quelques séances à tourner et puis le travail de montage et de post-production pourra commencer. La vidéo devrait être visible dans le début de 2024.