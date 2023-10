Catastrophe sociale au Leader Price de Binche qui va fermer ses portes : “douze personnes se retrouvent sans emploi”

Ce samedi, le Leader Price de Binche fermera définitivement ses portes au grand dam des douze employés, sans compter les étudiants et autres extras, qui se retrouvent sur le carreau. “Il s’agit d’un nouveau drame social dans la région du Centre”, déplore Christophe Morais, permanent Setca pour la région du Centre. “Nous espérons encore pouvoir négocier pour eux une cellule de reconversion financée par leur futur ex-employeur mais ces douze personnes vont se retrouver sans emploi d’ici quelques jours. Elles connaissent la situation depuis un moment déjà et, pourtant, elles se sont montrées cour”

Les douze personnes salariées par le groupe vont recevoir un préavis lié à leur ancienneté. “Mais il s’agit tout de même d’une catastrophe sociale. La plupart des employés de la grande distribution sont jeunes et ont des contrats précaires. Il y a de moins en moins d’engagements en CDI temps plein et les contrats flexi-job ou intérimaires sont de plus en plus fréquents car les enseignes veulent diminuer leur masse salariale.”

Des raisons économiques

Concernant les raisons qui ont poussé la chaîne française à fermer son magasin de Binche, elles sont principalement économiques. “Normalement, le magasin de Binche aurait dû fermer ses portes plus tôt en même temps que les magasins de Couillet, Hornu et Seraing mais la direction de Leader Price en Belgique avait décidé de leur laisser une dernière chance”, nous explique Alain Goelens, permanent Setca à Charleroi et coordinateur pour tous les magasins belges de la chaîne Leader Price. “Cette dernière ne veut pas quitter la Belgique, loin de là, et a toujours été correcte avec leurs employés. Mais a priori, la réalité économique est ce qu’elle est et le magasin binchois n’était plus rentable.”

Concernant les cinq derniers Leader Price de Belgique, notamment ceux de Courcelles et Fleurus, pour le moment, il n’y a pas à craindre de nouvelles fermetures. “Mais, on ne sait jamais, dans ce milieu, cela peut basculer à tout moment…”, conclut Alain Goelens.