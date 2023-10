L’ancien Premier Ministre Yves Leterme à Ecaussinnes pour parler de la place de la Belgique sur la scène internationale

Après Herman De Croo, Mark Eyskens, Herman Van Rompuy ou encore Dirk Frimout ou Gabriel Ringlet, c’est l’ancien Premier Ministre CD&V Yves Leterme qui a répondu présent à l’invitation de l’association.

Ce mardi 24 octobre, Yves Leterme entretiendra l’auditoire réuni à la Grange du Château du thème suivant : “Les forces et faiblesses de la Belgique au niveau international”. Vaste programme pour celui qui fut Ministre fédéral des Affaires étrangères en 2009. Né en 1960 à Wervicq, Yves Leterme a démarré sa carrière en 1987 à la Cour des comptes, avant d’entrer en politique sous les couleurs du parti chrétien-démocrate flamand, et d’endosser des fonctions régionales (en Flandre occidentale, d’abord, puis à la tête du Gouvernement flamand entre 2004 et 2007) puis fédérales.

Une figure politique importante

Par deux fois, il dirigera le Gouvernement fédéral, au total durant 2 ans, 9 mois et 23 jours entre 2008 et 2011, durant une phase mouvementée de la vie politique belge. Après son retrait de la scène noir-jaune-rouge, Yves Leterme endossera la fonction de secrétaire général adjoint de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement économiques) entre 2011 et 2014. “À l’heure où la petite Belgique doit endosser un rôle important dans la coopération militaire en Ukraine, apporter sa pierre à l’édifice mondial de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou encore tenter de conserver ses dernières industries face à la mondialisation, le thème de la conférence promet des discussions sur de nombreuses problématiques d’actualité”, a communiqué l’asbl.

La conférence se tiendra à la Grange du Château, rue Georges Soupart 4, Ecaussinnes-Lalaing ce mardi dès 19h.