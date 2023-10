Route de Mons à La Louvière et au Roeulx comme dans le centre de Neufvilles, même combat : les véhicules roulent trop vite

On l'a vu dans l'actualité récente, la vitesse continue de faire des ravages sur nos routes. Une situation qui inquiète le député sonégien François Desquesnes qui a interrogé le Ministre de la Mobilité Philippe Henry ce lundi en commission. "A Haine-Saint-Pierre et Haine-Saint-Paul, les riverains se plaignent de la trop grande vitesse des voitures et camions sur la chaussée de Mons (N27) malgré une limitation à 50 km/h" a plaidé le député. "Au Roeulx, mêmes doléances des riverains de la chaussée de Mons (N538) qui sollicitent en outre une extension de la zone d’agglomération. Du côté de Neufvilles, sur la N534 entre le chemin du Clypot et le centre du village, les riverains déplorent la vitesse excessive des véhicules malgré les aménagements de chicanes."