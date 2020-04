Dont 7 à La Louvière et 5 à Soignies.

Ce dimanche, les nouvelles communiquées dans le bulletin épidémiologiques quotidien de Sciensano laissaient apparaitre une lueur d’espoir face à la lutte contre l’épidémie de Covid-19. En effet, pour la première fois, le nombre de personnes ayant quitté l’hôpital sur une journée est supérieur au nombre de nouvelles admissions.

Pour autant, pas question de relâcher les efforts. Dans la région du Centre, les chiffres sont toujours à la hausse bien que l’on constate un ralentissement de l’augmentation de nombre de cas. Ce dimanche, en comparaison avec la veille, ce sont 24 nouveaux cas qui ont été officialisés. Sept sont enregistrés à La Louvière, cinq à Soignies.

Les communes de Binche, Morlanwelz et Braine-le-Comte en comptent deux de plus tandis qu’à Estinnes, Chapelle-lez-Herlaimont, Le Roeulx, Ecaussinnes, Seneffe et Manage, un seul nouveau cas vient s’ajouter aux cas déjà recensés. Preuve que la vigilance reste plus que jamais de mise et que la propagation du virus est loin d’être derrière nous.