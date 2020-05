Dont 16 à Chapelle-lez-Herlaimont.

Globalement, les données communiquées par le SPF santé publique chaque jour sont encourageantes. On constate effectivement un réel ralentissement de l’épidémie de covid-19. Une tendance qui se confirme aussi chez nous, si l’on se réfère aux chiffres communiqués depuis plus d’un mois, commune par commune. Il faut cependant constater une nouvelle hausse depuis deux jours.

Rien de vraiment surprenant puisque les tests effectués, notamment au sein des maisons de repos, sont plus nombreux. Les résultats, une fois transmis, impactent inévitablement les statistiques. Toujours est-il que ce lundi, on enregistre 24 cas de plus dans la région du Centre en comparaison avec la veille, ce qui porte désormais le total de cas confirmés à 1305.

Les communes de La Louvière (+2), Binche (+2), Chapelle-lez-Herlamont (+16), Braine-le-Comte (+1), Soignies (+1), Ecaussinnes (+1) et Manage (+1) sont concernées. La commune du Roeulx fait toujours figure d’exception, avec 67 cas confirmés depuis maintenant 13 jours consécutifs. Estinnes s’en sort également très bien, avec un bilan stabilité à 29 cas depuis 10 jours.

Rappelons encore que ces données sont à prendre avec précaution. La situation reste sous-évaluée compte tenu du fait que les tests ne sont pas effectués auprès de l’ensemble de la population. Les chiffres officiels relayés chaque jour ne sont donc pas le reflet exact de la situation de propagation du coronavirus en Belgique. Néanmoins, s’agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information.