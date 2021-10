Lancé en septembre 2019 dans la région après avoir fait ses preuves à Bruxelles, Liège, Verviers et Anvers, le programme Boost continue de séduire des jeunes désireux d’être épaulés le long de leur chemin vers la réussite. Ce jeudi, ils seront ainsi 27, originaires de Mons et de La Louvière, à être mis à l’honneur lors d’une soirée spéciale. Tous participent au programme de développement des talents de la Fondation Roi Baudouin depuis 2020 ou viennent de le rejoindre.

Ces jeunes, sélectionnés par un jury exigeant, ont dû convaincre et faire leurs preuves afin de bénéficier de cet accompagnement intensif qui a pour objectif de maximiser leur chance de réussite dans l’enseignement supérieur et de faciliter leur entrée dans la vie professionnelle. "Pour les jeunes issus de milieux socio-économiques fragilisés, accéder au marché du travail peut s’avérer plus difficile en raison des obstacles qu’ils rencontrent", souligne la Fondation Roi Baudouin.