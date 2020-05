Statu quo dans toutes les communes sauf à Binche et La Louvière.

Après avoir enregistré des bilans quotidiens records de 4 nouveaux cas de coronavirus les 28 avril et 2 mai, la région du Centre a fait encore mieux ce mardi 5 avril. Selon les chiffres de l'institut de santé publique Sciensano, seuls 3 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures au sein des onze communes de la région. Globalement, les données sont donc encourageantes avec un réel ralentissement de l’épidémie observé.

Ces 3 nouveaux cas positifs sont dispatchés entre Binche (+2) et La Louvière (+1). Le nombre de cas reste donc stable partout ailleurs. Plusieurs communes n'ont d'ailleurs plus enregistré le moindre cas depuis une dizaine de jours. C'est notamment le cas du Roeulx dont le compteur est figé à 67 depuis le 22 avril. Idem avec Estinnes qui en compte 29 depuis le 25 avril. Au total, les onze communes de la région du Centre totalisent à ce jour 1308 cas positifs (la majorité des malades sont guéris à ce jour) dont 429 à La Louvière, 190 à Binche et 176 à Soignies.

Évidemment, comme toujours depuis qu’ils sont communiqués commune par commune, ces chiffres doivent être relativisés. En effet, la fluctuation du nombre de tests réalisés, notamment dans les maisons de repos, engendre inévitablement une modification du nombre de cas officiellement détectés. Ils ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. S’agissant du seul état des lieux officiel chiffré d’une situation qui évolue de jour en jour, il nous parait important de continuer à relayer cette information.