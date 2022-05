Cap sur l'horizon, cap sur l'aventure avec la comédie musicale "Transatlantique" de Muriel et Olivier Vonderscher qui sera présentée le 1er juin à Chapelle-Lez-Herlaimont. Une trentaine d'enfants et ados sur scène, de 7 à 14 ans et six musiciens en live. Alors qu’ils répètent depuis des mois, ils ont pu, mardi, faire leur première dans la salle aux Arbalestriers de Mons. En 16 morceaux, ils ont emmené les spectateurs jusqu'à New-York. Le chef de chœur chapellois Vincent Auverdin, professeur de musique et de chant, dirige depuis des semaines, avec Céline Degreef et Alice Nicolas, ces enfants qui appartiennent au Chœur des enfants de Mons, plus une poignée de jeunes de la région du Centre qu'ils font répéter à Chapelle, le samedi, avec l'asbl Etoiles et compagnie.

"L'histoire est chouette. On est un bon groupe. J'ai appris plein de choses.", témoigne Héloïse Mathues, 8ans et demi. La comédie musicale représente également un beau défi pour ces jeunes et organisateurs. "Ça me tient tellement à cœur, tous ces projets. Je suis assez perfectionniste et la gestion des enfants/ados en cette "fin" de période Covid n’a pas été des plus évidentes", indique Vincent Auverdin qui n'en est pas à sa première. "Cette semaine, je suis à la Maison Folie de Mons avec le chœur d'enfants de l'Académie de Musique de Mons. Je me souviens de notre première venue, là-bas, avec le spectacle musical "Don Quichotte" de Julien Joubert/Eric Herbette. Un souvenir très fort de ma collaboration avec Laura Hoogers et ses élèves. J'en ris encore à le revoir. Et puis, voir comment mes élèves ont grandi... wow! C'était en 2019, il y a trois ans...".



Le 1er juin, tout ce petit monde débarquera à Chapelle-Lez-Herlaimont pour continuer à faire voyager les spectateurs. Il y aura David Piroli au piano, Julien Mairesse à la batterie, Charlotte Danhier au violoncelle, Aloïs Houdart à la trompette, Aurélien Libotte au saxophone et Laurent Carlier au trombone. Il y aura aussi les gamins d'Etoiles (Groupe Etoiles montantes) qui présenteront "Orphelins à temps partiel", comédie de Luc Boulanger, mise en scène par Christopher Kaisin. Un spectacle soutenu par l'Académie de Musique de Mons, le Centre culturel d'Herlaimont, Etoiles et Compagnies, les Tournées Art et Vie et la Province de Hainaut.