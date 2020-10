Au vu de la situation, le Gouvernement de Wallonie a marqué son accord ce jeudi pour libérer une première vague de 168 lits dans différents établissements wallons. L'objectif étant de prendre en charge des patients Covid-19 positifs qui ne nécessitent plus qu’un suivi médical léger et qui peuvent sortir de l’hôpital. En accord avec le corps médical, ces derniers pourront être accueillis dans des centres de convalescence et de revalidation, qui offrent des services de soins de qualité et dans le strict respect des règles sanitaires.

Et la Maison de Mariemont, à Morlanwelz, fait partie des trois centres de convalescence retenus. Là-bas, 15 lits seront activés dès mardi et 15 lits supplémentaires à partir du 14 novembre, soit un total de 30 places. Ces places, libérées par convention avec la Wallonie, seront disponibles pour une durée de deux mois, pour les mois de novembre et décembre 2020, avec possibilité de prolongation si nécessaire. Elles permettront une prise en charge adéquate des personnes d'une à trois semaines maximum avant que ces dernières ne rejoignent leur domicile.

Signalons que la Maison de Mariemont n'est pas non plus épargnée par la Covid-19. Plusieurs cas ont récemment été recensés au sein de ses près de 300 résidents tandis que la direction a décidé d'interdire toutes visites depuis lundi. Dans la pratique, il sera donc nécessaire de respecter scrupuleusement les règles sanitaires et prévoir notamment une aile autonome, totalement indépendante, du personnel uniquement dédicacé à ces soins et, bien évidemment, une stricte application des mesures d’hygiène.

"Ce système doit à la fois permettre de soulager d’urgence les hôpitaux et continuer d’offrir des soins de qualité aux personnes qui se remettent d’une hospitalisation de Covid-19 et qui ne peuvent pas encore rentrer chez elles. Ces opérations se feront sous une supervision médicale et en parfaite collaboration avec les hôpitaux et ces structures de convalescence", souligne la ministre wallonne de la santé Christie Morreale.

Les centres de convalescence Heures Claires (Spa) et des mutualités chrétiennes (Spa-Nivezé) sont les deux autres retenus. Un budget de 683 000 euros est dégagé par la Wallonie pour mettre en œuvre cette mesure. "La Wallonie apporte ainsi des solutions et vient en soutien au fédéral pour désengorger les hôpitaux. La solidarité est le maître mot de cette crise", conclut Christie Morreale.