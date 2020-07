Des budgets ont été dégagés pour La Louvière, Binche, Morlanwelz, Estinnes, Soignies et Manage.

Le tant attendu Plan infrastructures 2020-2026 vient d'être approuvé par le Gouvernement wallon. Et il fera la part belle à la Région du Centre avec plus de 30 millions d'euros pour différents projets qui seront mis en oeuvre dans les six prochaines années. Au total, la région est concernée par 18 projets, dont trois qui concernent l'autoroute.

Citons d'abord 8 millions d'euros prévus pour réhabiliter le revêtement de l'E42 entre Manage et Houdeng-Goegnies. Du côté de l'A501 qui mène à La Louvière, il est prévu 2,5 millions d'euros pour l'aménagement de bandes de bus sur l'avenue de Wallonie et surtout 5 millions pour améliorer l'accessibilité à l'hôpital Tivoli, en vue notamment du futur contournement Est de la ville.



Dans le centre de La Louvière, il est surtout prévu de travailler sur la N535 qui traverse la ville : 3 millions pour la poursuite du métro-bus de l'entrée jusqu'au pont Capitte ; 1,8 million pour sécuriser la traversée ; 450 000 euros pour sécuriser cinq points noirs cyclables et 1 million d'euros pour créer des aménagements pour les bus à la rue Sylvain Guyaux et à la rue de la Déportation. "Ce plan constitue une avancée importante en faveur d’une mobilité plus respectueuse de tous les usagers, des riverains mais aussi du climat", réagit Nancy Castillo, échevine (Ecolo) de la mobilité à La Louvière.

"D’autres projets, extrêmement positifs pour le territoire du Centre, verront aussi le jour dans les prochaines années", poursuit Lavdim Qaushi, coprésident Ecolo de la régionale du Centre. "Je pense notamment aux aménagements cyclo-piétons prévus sur le N563 à hauteur de Binche et d’Estinnes ou la création d’un chemin cyclo-piétons, sur la N59, entre Morlanwelz et Anderlues."

Mais ce n'est pas tout. Sur la N27 qui relie Binche à Manage, il est prévu de réhabiliter le revêtement du tronçon entre Saint-Vaast et Péronnes et d'améliorer l'accessibilité des bus à la gare de Manage. Sur la N90 qui traverse Binche, il est aussi décidé de refaire le revêtement à l'Avenue Georges Dehavay avec des aménagements cyclo-piétons et de créer un rond-point au carrefour des Récollets (N55b). Citons encore la réhabilitation de la voirie de la N40 à Rouveroy ainsi que la rénovation du tronçon de la N57 compris entre Horrues (Soignies) et Graty (Silly).