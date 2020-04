La maison de repos de Morlanwelz attend d'abord un dépistage massif.

Alors que le Covid-19 a pénétré dans de nombreuses maisons de repos de la région du Centre, il reste encore quelques rares exceptions. La Maison de Mariemont en fait partie. Ce home de Morlanwelz accueille 320 résidents et aucun n'a été testé positif jusqu'à ce jour. "Grâce à nos efforts conjugués, aux mesures rapidement prises, et au professionnalisme de notre personnel, nous n’avons jusqu’à présent aucun résident infecté et nous ne déplorons aucun décès lié au Covid-19", signale la direction.

Cette maison de repos évolue donc dans un environnement sain mais, comme toutes les autres, avance chaque jour sur un fil de funambule. Voilà pourquoi la direction a souhaité ne pas suivre la proposition du Conseil national de sécurité émise ce mercredi soir de laisser la possibilité à un membre de la famille des résidents de venir lui rendre visite. Il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation mais la Maison de Mariemont a déjà tranché.

"Je ne veux cautionner cette démarche"

"Cette décision me semble irresponsable et prématurée", assure le directeur. "Je ne veux cautionner cette démarche qui pourrait mettre en danger nos résidents et notre personnel et nous faire basculer dans une situation que nous, que vous ne souhaitez pas. Tout en soutenant le principe de briser dès que possible le sentiment d’isolement de nos résidents, j’attendrai donc les circulaires de l’AVIQ et les résultats du dépistage massif avant de prendre une décision par rapport aux visites et éventuellement à la façon de les organiser. Il en va de la sécurité de 450 personnes."

Ce fameux dépistage, promis aux maisons de repos du pays, se fait d'ailleurs toujours attendre. "Nous sommes actuellement dans l’attente d’être enfin sélectionnés pour le dépistage massif de notre personnel et de nos résidents. Cela ne nous a toutefois pas empêché, depuis trois semaines, de réaliser des frottis de nos résidents présentant des symptômes suspects (température, apathie, ...). C’est ainsi que 35 résidents ont été testés et tous les résultats se sont avérés négatifs."