L'ensemble du site a été racheté pour 1 euro symbolique.

L'industrie radio-pharmaceutique va s'implanter dans le zoning de Seneffe-Manage. L'entreprise australienne Telix vient en effet d'officialiser le rachat de l'ensemble des terrains et bâtiments de la société pharmaceutique allemande Eckert & Ziegler Bebig (EZB) qui a abandonné son site seneffois de 3,5 Ha en 2008 pour relocaliser ses activités à Berlin. Ce rachat a été acté pour 1 euro symbolique mais évidemment conditionné à la prise en charge du futur démantèlement du site, actuellement estimé à 5,2 millions d'euros.

Cette acquisition ainsi que le transfert de la licence d'utilisation de substances radioactives a été approuvée par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN). Tandis que l'intercommunale IDEA a aussi émis son accord en octobre 2019. "Cette vente a été validée par notre conseil d’administration", explique la porte-parole d'IDEA, gestionnaire de ce zoning. "Nous avions donc connaissance des différents éléments."

Le projet de la société Telix prévoit la commercialisation de produits d’oncologie pour la prise en charge et le traitement du cancer de la prostate, du rein et du cerveau en Europe. L'ensemble des bâtiments existants sera rénovée et adaptée tandis qu'une unité de fabrication de nouveaux produits radio-pharmaceutiques et radio-isotopes sera créée.

En réinvestissant les lieux, l’entreprise Telix prévoit dès son arrivée l’engagement de 15 personnes, dont trois anciens employés de EZB. "Telix prévoit par ailleurs 20 emplois supplémentaires qui seront créés endéans les deux prochaines années, suivant le démarrage de ses activités sur le site", précise l'IDEA.

Parallèlement, un important ancrage local est prévu via des collaborations avec des entreprises pharmaceutiques du Cœur du Hainaut ainsi qu’avec des centres du recherche. "C’est donc une bonne nouvelle pour la région en termes de développement et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle IDEA a validé ce projet."

Entreprise dont le siège social se situe à Melbourne, Telix est aussi actif au Japon, aux Etats-Unis et en Belgique où son site de Liège a été choisi comme siège européen. Telix élabore, produit et commercialise des produits radio-pharmaceutiques destinés au traitement de plusieurs cancers.