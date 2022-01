Cela fait déjà 2 ans que le Vignoble des Agaises a créé une liste d’attente où sont repris les clients clients qui souhaitent commander du Ruffus, ce vin belge effervescent qui fait succès. Désormais, il faudra compter 4 à 5 ans pour espérer pouvoir s’inscrire et avoir une place sur cette liste d’attente. Effectivement, la taille du domaine et la production ne permettent pas de satisfaire tout le monde la même année.

"Cette année, nous devrions faire rentrer les premiers qui ont quand même déjà dû patienter deux ans », explique Arnaud Leroy, propriétaire du vignoble. "Nous avons plus ou moins estimé que nous pouvions faire rentrer entre 500 et 1000 personnes par an. Il y a plusieurs facteurs qui font que nous faisons rentrer plus ou moins de personnes. La première, non négligeable, c’est la production donc cela dépend des vendanges. Si nous avons plus de vendanges, nous avons plus de bouteilles ; si nous avons de plus petites vendanges, nous avons moins de bouteilles. La deuxième raison, c’est la superficie du vignoble. Si le vignoble s’agrandit, forcément nous pouvons produire plus et laisser rentrer des gens".