Grâce à la solidarité, l'entreprise a déjà pu écouler un tiers de son stock.

La crise de Covid-19 impacte tous les secteurs et met en difficulté de nombreuses entreprises. HPP Services ne fait pas exception. Installée depuis un an et demi à Leval-Trahegnies (Binche), la société est spécialisée dans le traitement de jus de fruits à très haute pression, ce qui permet une meilleure conservation des produits sans pour autant en modifier le goût ou la couleur. Le processus est innovant mais aujourd’hui, l’activité est pratiquement à l’arrêt et les stocks sont difficiles à écouler.

Et pour cause : les produits sont principalement destinés aux secteurs de l’hôtellerie et de l’horeca. "Nous n’avons plus aucune livraison alors que nos stocks sont importants. Nous l’estimons à environ 40 000 litres", explique Stijn Vervish, directeur de HPP Services. "Il s’agit de produits frais, nous devions donc trouver une solution pour ne pas perdre la totalité des stocks et donc leur valeur." Une valeur estimée à quelque 150 000 euros.

"Nous avons beaucoup réfléchi. Nous avons contacté les grandes surfaces mais elles disposent déjà de leurs fournisseurs et les process de validation ne permettent pas une vente du jour au lendemain. Nous avons dès lors décidé de lancer un appel aux particuliers. Nous ne nous attendions pas à un tel élan de solidarité, à un tel engouement ! Nous sommes vraiment ravis et espérons que les personnes qui ont passé commande seront satisfaites par nos produits."

En effet, l’appel a été entendu et près d’un tiers des stocks a déjà pu être écoulé. "C’est aussi une façon pour nous de maintenir autant que possible l’emploi, même si l’activité est réduite et qu’une mise en chômage technique était inévitable." Notons que pour les produits dont la date limite de consommation est proche, une solution a été trouvée : plus de 300 bouteilles de 25 cl ont été distribuées au sein de la maison de repos Jeanne Mertens à Binche. L’hôpital d’Alost en a aussi bénéficié.

Pour passer commande, rien de plus simple. Les particuliers peuvent adresser un e-mail à orders@thejuicy.group.be, obtenir la liste des jus disponibles et faire leur sélection. Une fois le montant de la commande (minimum 40 euros) versé sur le compte de The Juicy Group (BE19738422191512) et la preuve de paiement transmise, un jour de livraison (50 km autour de Binche) sera fixé. Le chauffeur déposera alors la commande au pied de la porte, sans contact avec le client.

Bénéficiant d’un véritable élan de solidarité, l’entreprise reste positive pour l’avenir. Une nécessité alors que la construction d’une nouvelle usine est en cours afin de regrouper sur un seul et même site les activités d’HPP Services et l’usine de production The Juicy Group, actuellement basée en Flandre et désormais trop petite.