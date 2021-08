Lancée en Belgique en mars 2018 après avoir fait son apparition au Danemark deux ans plus tôt, l’application Too Good To Go connait un succès grandissant. En mettant en relation les commerçants et les citoyens afin que ceux-ci récupèrent les invendus des commerces alentour en fin de journée, ce ne sont pas moins de cinq millions de repas qui ont été sauvés du gaspillage alimentaire en trois ans et demi. Soit l’équivalent de 4000 repas par jour.

Pour l’occasion, l'entreprise vient de dévoiler son tout premier rapport d'impact afin de présenter ses efforts économiques et sociaux en 2020. L’attribution de ces repas qui auraient pu finir à la poubelle représente quelque 12,5 millions de kilos de CO2 épargnés, soit l’équivalent de 13 000 vols entre Bruxelles et New-York. Des chiffres édifiants et un constat qui semble avoir parlé aux 1,6 million d’utilisateurs de l’application et aux plus de 4600 restaurateurs belges (boulangerie, supermarchés, producteurs,…) qui participent à la conception de colis.

C’est plus particulièrement encore le cas dans le Hainaut, première province wallonne à s’imposer dans la lutte contre le gaspillage alimentaire