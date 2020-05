Douzième jour consécutif sous la barre de la dizaine de nouveaux cas.

6 cas mardi, 5 mercredi, 2 jeudi, 7 vendredi et 5 samedi. Les jours se suivent et se ressemblent dans la région du Centre. On assiste à une véritable stabilisation du nombre quotidien de nouveaux cas, si l'on en croit les chiffres publiés par le SPF Santé publique. Il s'agit donc du douzième jour consécutif où le bilan quotidien est figé sous la barre de la dizaine.

Ces 5 nouveaux cas du jour sont à répartir entre La Louvière (+3), Binche (+1) et Soignies (+1). Au total, la région du Centre et ses onze communes totalisent à ce jour 1 364 cas avérés de coronavirus dont la plupart ont déjà été guéris. Parmi eux, 455 cas à La Louvière, 205 à Binche et 182 à Soignies.

Il faut toutefois tempérer ces chiffres encourageants. D'abord parce que les effets du déconfinement ne se feront sentir que dans une dizaine de jours. Ensuite, parce que ces chiffres ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique même si, désormais, trois centres de dépistage ont été installés cette semaine à La Louvière, Binche et Soignies pour les malades qui présentent des symptômes.

Il est donc évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.