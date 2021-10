Le folklore louviérois s’apprête à rayonner bien au-delà des frontières de la Cité des Loups et même de Belgique. En février prochain, 50 gilles de la Société royale des gilles de Bouvy participeront à l’ouverture du carnaval de Nice, dans le sud de la France donc. Une opportunité que les autorités communales et les amoureux du folklore ont évidemment saisie avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté.

"La ville de Nice est à l’initiative de cette invitation", précise l’échevin en charge du folklore, Laurent Wimlot (PS). "Elle revoit la scénographie de son carnaval et dans l’ancienne mouture, des sociétés folkloriques étrangères étaient invitées. Elles étaient donc plusieurs par édition. Aujourd’hui, la ville souhaite donner à son carnaval une portée médiatique nationale et internationale et de ce fait, n’inviter qu’un seul groupe étranger par édition."

Pour l’édition 2022, le choix s’est donc porté sur La Louvière. "L’une des responsables du carnaval niçois connait bien la région, connait le musée international du masque de Binche et a déjà participé au carnaval louviérois. Des contacts ont été pris et elle a été dirigée vers la société des gilles de Bouvy. Plusieurs discussions ont été prévues en visioconférence et il y a un mois, une délégation est finalement venue à notre rencontre afin de clarifier certaines choses."

La Louvière sera donc l’invitée d’honneur du carnaval de Nice. "Les plus grands moments du carnaval seront diffusés sur France Télévision. Outre cette dimension médiatique, nous disposerons d’un village au sein duquel nous aurons l’occasion de présenter notre folklore. Une exposition est d’ailleurs en cours de préparation en collaboration avec la maison du tourisme et nos historiens", poursuit l’échevin. "C’est une véritable aubaine pour nous, pour notre folklore."

50 gilles, accompagnés de leurs musiciens, seront au rendez-vous. Ils seront accompagnés d’une délégation de la ville, notamment du bourgmestre qui pourrait être amené à prendre la parole lors de l’ouverture du carnaval et de l’échevin du folklore. Les gilles, musiciens et élus louviérois resteront sur place trois jours, le week-end du 11 février 2022, sur invitation des autorités niçoises.