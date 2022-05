Beau succès participatif dans le dossier de création d’un nouveau parc urbain. 523 personnes ont en effet contribué à définir les attentes pour ce site, aidant ainsi l’atelier d’architectes désigné pour l’appel à projet (Atelier LOCO) à préciser son esquisse. Ce mercredi soir, les riverains et les citoyens, en ayant marqué le souhait lors de l’enquête, ont été invités à venir découvrir les résultats du questionnaire, l’avant-projet du plan de ce futur parc et apporter des remarques complémentaires. Une soirée constructive, riche en échanges, durant laquelle les grandes tendances de l’enquête en ligne ont été confirmées et les riverains entendus.