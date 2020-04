Elles sont préparées en ce moment même et seront distribuées demain.

Les actions de solidarité continuent plus que jamais dans la région. Le Hainaut étant la province wallonne la plus touchée par le coronavirus, plusieurs entreprises locales ont décidé de s’associer pour témoigner leur soutien envers le personnel hospitalier. C’est l’entreprise de boulangerie Copains.group qui est à l’initiative. Elle a décidé de remettre le couvert après avoir distribué plus de 250 croissants la semaine dernière.

Avec les "Tartes Françoise", l’entreprise s’est cette fois-ci lancée le défi de livrer 800 boîtes repas qui contiendront : un pain brioché, un cookie, un muffin et une limonade bio. Elles seront livrées au personnel de trois hôpitaux hennuyers : le CHU Tivoli ainsi que le CHU Charleroi et le GHDC. Le personnel volontaire est en ce moment même en train d’emballer les muffins et cookies.

La collaboration se fait également avec quatre autres entreprises locales : Galoppin, Simone a Soif!, Teamm et Ono Studio. "C’est assez naturellement que les autres entreprises nous ont rejoint dans l’aventure", explique Olivier De Cartier, CEO de l’entreprise Copains.group. "Galoppin nous a offert les boîtes, "Simone a Soif!" les boissons tandis que les agences Teamm et Ono Studio se sont occupées bénévolement du message et du design des boîtes".

L’entreprise Copains.Group s’est vraiment rendu compte de son importance en ces moments de crise, c’est pourquoi elle a décidé d’agir. "Depuis longtemps, nous misons sur les collaborations locales et ça nous paraît logique de mettre en place des solutions pour la région dans ces moments difficiles", confie Olivier De Cartier. "Ce qui est chouette, c’est de voir à quel point tout le monde prend conscience que c’est important d’agir de manière collaborative".

Une belle action de solidarité donc, qui témoigne de la nécessité de partager son soutien dans ces moments difficiles.