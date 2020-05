La courbe des nouveaux cas poursuit sa stabilisation.

Selon les chiffres du SPF Santé publique publiés ce mardi, la région du Centre a enregistré 6 nouveaux cas de Covid-19 ces 24 dernières heures. Il s'agit donc du huitième jour consécutif où le nombre quotidien de nouveaux cas est contenu sous la barre de la dizaine. Parmi ces 6 nouveaux cas, cinq sont issus de la commune de La Louvière et un à Binche. Les onze communes du jour comptabilisent donc à ce jour 1345 cas de coronavirus, dont la grande majorité a déjà été guérie.

Rappelons que les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19.

Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.