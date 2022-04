Bien que la crèche ait pu être inaugurée en 2018, certains subsides se font encore attendre.

La première pierre de la crèche "Bel Air" a été posée en fin d’année 2016 aboutissant, en 2018, sur son inauguration. Bien que beaucoup se réjouissent de l’aboutissement de ce projet, d’autres s’inquiètent de ne toujours pas percevoir le subside de 600 000 euros de la Wallonie au profit de la commune d’Ecaussinnes. "Si on ne peut que se réjouir de son fonctionnement actuel, on peut se poser des questions sur son financement plusieurs années plus tard", explique Sébastien Deschamps, Chef de file du groupe ENSEMBLE à Ecaussinnes.