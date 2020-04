Le nombre total de cas positifs s'élève désormais à 394.

Jour après jour, la tendance se confirme : la région du Centre est en train de gagner son combat contre le Covid-19. Les derniers chiffres publiés par l'Institut scientifique de santé publique Sciensano vont en tout cas dans ce sens. Sur les dernières 24 heures, les onze communes de la région ont cumulé 14 nouveaux cas positifs. Il s'agit là du plus faible bilan depuis la publication des chiffres détaillés par communes.

Parmi ces 14 nouveaux cas, sept sont issus de La Louvière. Les communes de Soignies (68), Morlanwelz (26) et Le Roeulx (19) en comptent chacune deux supplémentaires tandis que Binche (40), Estinnes (19) et Manage (31) en ont un seul de plus. Les autres communes ne comptent en revanche aucun nouveau cas. Au total, la région du Centre dénombre à ce jour 394 cas de coronavirus.

La situation nationale reste bien évidemment très préoccupante avec de nombreuses hospitalisations et de nouveaux décès. Mais ces chiffres sont la preuve que le ralentissement de la propagation du virus est réel. Les mesures de confinement portent leurs fruits mais les efforts ne devront pas pour autant être relâchés avant plusieurs semaines.

Rappelons que les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique car les patients hospitalisés constituent la grande majorité des cas testés. Les malades moins touchés ne sont pas testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.

> Sur l'ensemble de la Belgique : 1 380 contaminations, 314 hospitalisations et 162 nouveaux décès.