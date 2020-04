Il s'agit de la plus faible hausse quotidienne depuis le début de la pandémie.

Petite accalmie de nouvelles contaminations dans la région du Centre : "seulement" 7 cas positifs recensés ce jeudi selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano. Ce qui représente même un record de la plus faible augmentation journalière depuis le début de la publication des chiffres.

Cette faible hausse tranche fortement avec les chiffres des derniers jours qui avaient explosé, notamment suite à l'obtention des résultats des tests dans de nombreuses maisons de repos. Mais d'autres résultats tomberont dans les prochains jours. Il faudra donc s'attendre à une nouvelle hausse puisque, malheureusement, les tests effectués dans les maisons de repos révèlent souvent plusieurs cas positifs.

Parmi ces 7 nouveaux cas, 4 sont issus de la commune de La Louvière. On en dénombre également un à Binche, Morlanwelz et Manage. En revanche, le nombre de cas n'a pas évolué dans toutes les autres communes, dont Soignies et Le Roeulx. Les onze communes de la région du Centre totalisent donc à ce jour 1 020 cas de Covid-19, dont 370 à La Louvière, 129 à Binche et 126 à Soignies.

Rappelons que les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Les malades moins touchés ne sont pas testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.