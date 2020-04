Les statistiques repartent à la hausse, avec notamment 40 nouveaux cas sur La Louvière.

Après une forte accalmie, le nombre de nouveaux cas recensés de covid-19 dans le Centre est reparti à la hausse d'après les chiffres communiqués par Sciensano. Ce mercredi, on comptabilise 76 nouveaux cas dans la région, soit le plus grand nombre de cas détectés depuis que les chiffres sont communiqués, commune par commune.

L'augmentation est la plus importante à La Louvière, avec 40 nouveaux cas. Binche et Écaussinnes suivent avec 6 nouveaux cas. Notons qu'ensemble, les régions de Mons-Borinage et du Centre comptabilisent ce mercredi 202 nouveaux cas, soit 37% des nouveaux cas recensés ce jour dans toute la Wallonie. Rappelons enfin que les tests n'étant pas systématiques, ces chiffres n'offrent pas une vision exacte de la propagation de la maladie.