La commune de La Louvière ne compte qu'un seul nouveau cas.

Certes, le nombre de cas testés ne représente pas la réalité de la situation. Mais toute nouvelle positive est bonne à prendre durant cette période compliquée : la région du Centre dénombre ce mardi 14 avril "seulement" 9 nouveaux cas de Covid-19, selon les chiffres publiés par l'Institut de santé publique Sciensano. Il s'agit là du plus faible bilan journalier depuis le début de la publication des statistiques.

Autre bonne nouvelle : la commune de La Louvière, qui enregistrait de nombreux cas ces derniers jours, n'en compte qu'un seul nouveau ce mardi. Cette faible hausse représente d'ailleurs aussi un record depuis le début de la pandémie. Dans les autres communes de la région du Centre, les chiffres se stabilisent aussi : +2 à Morlanwelz et Manage, +1 à Binche, le Roeulx, Soignies et Ecaussinnes. u total, les onze communes totalisent 703 cas à ce jour, dont 284 à La Louvière, 98 à Soignies et 79 à Binche.

Le confinement semble donc porter ses fruits. Mais il est essentiel de rester vigilant et de poursuivre les efforts. Ces derniers jours, beaucoup de citoyens n'ont en effet malheureusement pas respecté les règles de confinement. Ce qui pourrait avoir des répercussions sur une nouvelle hausse des contaminations dans les prochains jours.

De même, le nombre de cas positifs devraient encore augmenter puisque de nombreuses maisons de repos recevront bientôt des tests systématiques. Le nombre de nouveaux cas confirmés pourrait donc encore augmenter dans les prochains jours, parallèlement à l'augmentation des capacités de test.

Rappelons que les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Les malades moins touchés ne sont pas testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.

