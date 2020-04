Des tests ont été effectués dans les maisons de repos.

Vu l'augmentation des tests dans les maisons de repos, on s'attendait à un pic de nouveaux cas détectés dans certaines communes de la région du Centre. Celui de Morlanwelz semble être arrivé. Les chiffres publiés ce mardi par l'Institut de santé publique Sciensano révèlent en effet le recensement de 41 nouveaux cas sur le territoire de la commune (soit 95 au total). "Je redoutais que cela arrive à un moment donné, lorsque les tests allaient enfin être effectués", confie Christian Moureau, le bourgmestre morlanwelzien.

750 résidents en maisons de repos rien qu'à Morlanwelz

Il est vrai que la commune de Morlanwelz compte un très grand nombre de résidents au sein de ces quatre maisons de repos. On compte 115 lits à l'Harmonie, 141 à la Maison-Notre Dame, 170 aux Foyers de Bascoup et surtout 320 à la Maison de Mariemont, soit près de 750 lits sur l'ensemble de la commune. "Il fallait malheureusement se douter que le nombre de cas grimperait." Selon nos informations, deux des quatre maisons de repos viennent de recevoir des résultats.

Pour le reste, on dénombre également 24 nouveaux cas à La Louvière, 17 à Binche et 5 à Chapelle-lez-Herlaimont. C'est en revanche plus calme dans les autres communes. On n'enregistre par exemple aucun nouveau cas à Soignies, Le Roeulx ou Ecaussinnes. Les onze communes du Centre totalisent à ce jour 971 cas avérés de coronavirus depuis le début de la pandémie, dont 339 à La Louvière,125 à Soignies et 95 à Morlanwelz.

Le nombre de cas positifs devrait encore augmenter dans les prochains jours puisque de nombreuses autres maisons de repos recevront des tests systématiques. Rappelons que les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Les malades moins touchés ne sont pas testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.