La nouvelle est tombée lundi, le carnaval de Binche est annulé pour la deuxième année consécutive. Un coup dur pour tous les amoureux du folklore, mais aussi pour le Musée du Masque qui accueille habituellement des milliers de visiteurs durant les festivités.

Les Gilles ne pourront donc pas battre le pavé cette année dans la Cité des Remparts, mais le MUM n’entend pas jeter l’éponge pour autant. Dès ce dimanche et jusqu’aux Jours Gras, le musée va donc vibrer pour le carnaval à travers toute une série d’animations.

“Depuis toujours, le Carnaval de Binche fait partie intrinsèque de l’histoire, de l’identité et de la dynamique du Musée qui abrite notamment un Centre d’interprétation qui lui est entièrement consacré. Si nous nous réjouissons de pouvoir enfin revoir professeurs et élèves retrouver le chemin de nos visites guidées et de nos ateliers depuis peu, nous organiserons également une série d’activités thématiques dès ce dimanche 30 janvier. L’occasion, à travers notre institution, de vivre malgré tout un peu le Carnaval... autrement”, explique l’équipe du MUM.

Cela commencera donc le 30 janvier avec un atelier d’initiation au tambour en collaboration avec l’école de Pol Canart. Le 5 février, les enfants de 6 à 12 ans pourront participer à une soirée pyjama déguisée. Le 12 février, le documentaire radiophonique de Mélanie Godin et Vincent Matyn-Wallecan mettra les femmes de Gilles à l’honneur. Frédéric Ansion tiendra une conférence le 19 février autour de son livre “Souvenirs du Carnaval de Binche”. Durant les trois jours gras, des visites guidées du centre d’interprétation du carnaval seront organisées. Et le Lundi Gras, les enfants auront droit à une journée créative et récréative. Par ailleurs, les différentes expositions temporaires et permanentes resteront accessibles durant toutes les vacances.

Notons enfin que chaque activité ou visite sera organisée dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur avec port du masque dès l’âge de 6 ans et CST obligatoire dès l’âge de 16 ans. Les places étant limitées afin de respecter les normes de distanciation sociale, il sera obligatoire de réserver sa participation au préalable.