En cette période de crise, mieux vaut être créatif pour garder le moral et tenir le cap, financièrement parlant. C’est que Frédérique Florkin, gérante de Cuisine Party Live, a démontré en misant sur un concept aussi original qu’intéressant. Depuis quelques jours, ses clients peuvent retirer des plats préparés directement via un frigo distributeur. Ce dernier est situé devant son commerce, rue de l’Égalité à Bois-d’Haine.

"Lorsque l’on gère une société et que l’on est privé de toute rentrée financière, on dort mal et on réfléchit beaucoup pour trouver des solutions", explique l’entrepreneuse. "Un service en take-away, c’est bien mais insuffisant pour continuer à payer les factures. J’ai pensé aux distributeurs qui permettent d’acheter des canettes, du pain, des fraises ou même des pommes de terre. Je me suis renseignée pour voir s’il était possible d’y mettre des plats préparés."