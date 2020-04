Aucun cas positif de coronavirus n'a été détecté dans cette maison de repos.

Alors que le Conseil national de sécurité a décidé ce mercredi soir que les résidents vivant en maisons de repos pourraient à nouveau recevoir des visites d'un proche selon certains conditions strictes, ce sont désormais aux maisons de repos à s'organiser. Et il s'avère déjà que bon nombre d'entre elles ne suivront pas la proposition du Conseil national de sécurité.

C'est le cas par exemple à la Résidence Rey du CPAS de Braine-le-Comte qui ne veut prendre aucun risque. "Nous avons pris la décision de ne pas accepter la visite des familles avant le déconfinement", confie Bénédicte Thibaut, présidente du CPAS. "Il faut d'abord que l'on trouve une solution correcte car cette mesure n'est vraiment pas adéquate. Toutes les mesures sanitaires strictes qui sont en place pourraient être anéanties."

Il est vrai que, jusqu'à présent, cette maison de repos brainoise est totalement épargnée par le Covid-19. Aucun des 110 résidents n'a été testé positif à ce jour. "Nous avons eu quatre suspicions qui se sont toutes avérées négatives. Idem au niveau du personnel qui a été entièrement testé vendredi dernier. Sur les 85 tests, deux sont revenus positifs mais les deux personnes concernées, asymptomatiques, ont été immédiatement écartées pour 15 jours."

© DR



La Résidence Rey évolue donc actuellement dans un environnement sain, contrairement à beaucoup d'autres maisons de repos du pays où de nombreux résidents ont été testés positifs et où d'autres sont malheureusement décédés. "Nous ne voulons prendre aucun risque car une petite étincelle pourrait mettre le feu", assure Bénédicte Thibaut.

"Humainement, c'est une bonne mesure que je comprends", poursuit-elle. "Mais lorsqu'on prévoit ce genre de choses, il faut s'en donner les moyens. Il faudrait par exemple tester chaque personne qui franchit les portes des homes, que ça soit des visiteurs ou du personnel, avec une solution rapide qui révèle si le virus est présent ou non. Car le danger est présent en permanence. D'ailleurs, si on test à nouveau les 85 membres du personnel aujourd'hui, est-ce que ça sera toujours 83 négatifs ? On ne sait pas."

Comme tous les représentants de maisons de repos du pays, elle attend donc avec impatience l'arrivée des fameux tests systématiques. "Nous n'avons pour le moment aucun retour par rapport à ça. J'espère que ça sera suffisant. Mais nous aimerions aussi obtenir d'autres tests pour le personnel parce que la situation évolue de jour en jour. J'en profite d'ailleurs pour saluer leur dévouement ainsi que celui de tous les gens qui travaillent pour notre CPAS. Ils abattent un boulot incroyable."