Si le confinement a permis à certains auteurs de romans de se plonger dans de nouvelles histoires, il a aussi créé beaucoup de frustrations chez d'autres. Celle de ne pas pouvoir partager leurs créations. D'abord parce que les grandes libraires étaient fermées jusqu'à ce lundi 11 mai mais aussi parce que tous les événements littéraires ont été annulés et le seront encore dans les prochaines semaines.

Pour Marianne Wéry, écrivaine et éditrice à Chapelle-les-Herlaimont, cette déception a été double avec deux sorties avortées. Dont un récit de vie qui évoque le parcours poignant d'une Chapelloise de 70 ans. "Cela fait plus d'un mois qu'il est prêt et que j'ai reçu les exemplaires mais il était impossible d'organiser une sortie", confie Marianne Wéry.

Cet ouvrage intitulé "D'où viens-tu Dolorès Fernandez De La Rose ?" retrace donc la vie de celle que l'on surnomme Loli. "Le vœu de Loli était de graver son histoire, ses origines pour que les futures générations sachent d'où elles viennent. C'est la vie extraordinaire d'une personne ordinaire avec qui j'ai discuté durant des heures pour ensuite coucher son histoire sur papier. Je pense que ce récit peut toucher beaucoup de gens de la région parce que l'immigration est très présente."

