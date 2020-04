Des équipes équestres tourneront notamment dans le Bois de la Houssière.

Ce week-end s’annonce ensoleillé avec jusqu’à 20 degrés prévus pour ce dimanche 5 avril. De quoi donner l’envie à beaucoup de braver les mesures de confinement pour aller se balader en famille ou entre amis. Chose à ne pas faire, évidemment ! Pour rappel, il est évidemment autorisé de prendre l’air et de faire du sport mais uniquement à proximité directe de chez soi. Pour s'assurer du respect des règles plus que jamais en vigueur, les services de police multiplieront leur présence sur le terrain.

En plus d'augmenter ses effectifs, la police de la Haute Senne (Braine, Soignies, Le Roeulx, Ecaussinnes) a par exemple prévu d'envoyer des patrouilles à cheval dans les allées et sentiers du Bois de la Houssière. Souvent prisé par les baladeurs du week-end, à pied, à vélo ou en joggant, voulant profiter des rayons du soleil, le bois sera donc surveillé attentivement par les policiers. Et ce, alors que le bourgmestre de Braine-le-Comte a déjà fait fermer tous les parkings à proximité des lieux de balade.

© BELGA



Du côté de La Louvière, on compte également maintenir une importante présence policière sur le terrain. La police locale louviéroise continuera d'ailleurs d'utiliser son drone afin d’assurer la surveillance des chemins de halage, des parcs et des lieux de rassemblement déjà signalés. L'objectif étant de lutter plus efficacement encore contre les comportements irresponsables déjà constatés de nombreuses fois depuis le début du confinement.

Les zones de police de Binche-Anderlues et de Mariemont (Manage, Seneffe, Morlanwelz, Chapelle) ne font évidemment pas exception. Des équipes supplémentaires en civil, à vélo et à moto sont par exemple mobilisées par la police de Mariemont pour faire passer le message aux derniers irréductibles.

Rappelons que tous les abus seront sanctionnés sur-le-champ d’une amende salée de 250 euros. Pour y échapper, rien de plus simple : restez chez vous et respectez les règles !