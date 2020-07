Après le passage de la première vague de Covid-19, l'heure est au bilan dans nos communes qui ont œuvré pour aider les citoyens. Sans surprise, les recettes habituelles ont diminué tandis que les dépenses ont augmenté notamment pour l'achat de masques ou la mise en place de certaines mesures. C'est le cas à Ecaussinnes où la crise a jusqu'à présent coûté 120 000 euros.

Les autorités de la Cité de l'amour perdent directement 16 151 euros suite à l'exonération de différentes taxes et redevances pour les commerces et s'apprêtent surtout à dépenser 100 000 euros pour l'opération "coup de pouce" qui sera lancée dès le mois de septembre. Une facture élevée qui s'explique par le fait qu'un bon d'achat de 20 euros sera remis à chacun des 5 000 ménages écaussinnois. Il faut ajouter à cela les 75 000 euros de matériel sanitaire (masques) et d'aménagements au sein de l'administration communale.

Heureusement, Ecaussinnes a pu compter sur une aide de la Région wallonne à hauteur de 16 150 euros tandis qu'une économie de 55 000 euros a été faite suite à l'annulation du Goûter matrimonial. "Cette économie a permis d'offrir 25 000 masques à la population écaussinnoise", commente le bourgmestre Xavier Dupont.

Mais globalement, le coût de la crise n'aura pas un véritable impact négatif sur la vie communale. "Ces dépenses sont intervenues au moment où nous avons une intégration positive du compte 2019 à effectuer dans la première modification budgétaire. Ce qui a permis de gérer sans trop de difficulté. La seule chose qu'il a fallu faire, c'est renoncer à une série de projets, notamment d'entretien de voiries ou d'achats de matériel, que nous aurions aimé mettre en oeuvre dans le second semestre 2020."

En ce qui concerne l'avenir à moyen terme et l'augmentation prévisionnelle des dépenses au niveau du CPAS suite aux demandes d'aides, ce sont les récentes mesures qui serviront d'amortisseurs. "Nous avons augmenté l'IPP dès 2020 (+1,6%) mais le premier impact se fera ressentir en 2021. Vu la situation, nous n'aurons pas un bonus qu'on aurait aimé investir dans des projets mais cela permettra de garder une ligne constante au niveau des recettes communales. On pourra absorber plus facilement l'impact de la crise que certaines communes qui connaissent déjà des difficultés."