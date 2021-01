Certains dérobent des portefeuilles, des voitures, des bijoux… D’autres se contentent visiblement de peu. À Ecaussinnes, l’intercommunale Hygea a été contrainte de publier officiellement un avis de vigilance à la suite d’un constat pour le moins surprenant : des camionnettes circulent sur le territoire afin de subtiliser les conteneurs destinés auparavant à la collecte des déchets résiduels.

La reprise des conteneurs ne sera en effet organisée qu’entre le 8 et le 12 févriers prochains, sur base de modalités pratiques qui ne seront communiquées qu’ultérieurement. Visiblement, certains citoyens se sont montrés plus pressés, voyant dans ces dispositifs une éventuelle possibilité de reconversion.

Pour rappel, après six ans de bons et loyaux services, les poubelles à puce ont laissé place aux sacs incinérables, tant pour les déchets résiduels qu’organiques. Depuis le 4 janvier dernier, les sacs résiduels sont collectés via un sac. Et dès le 12 avril (zone 1) et le 26 avril (zone 2), les papiers-cartons seront collectés mensuellement via un conteneur.