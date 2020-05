Le dépôt communal d'Ecaussinnes retrouve tout doucement son rythme de croisière. Les agents communaux sortent à nouveau pour réaliser des missions qui avaient été suspendues durant le confinement. Il y a toutefois une différence notable dans leur mode de fonctionnement et surtout de déplacement. Depuis la semaine dernière, ils sortent en effet à vélo pour se rendre sur les lieux de leurs missions.

"Lorsque plusieurs agents doivent se rendre sur un même chantier, un seul part avec le camion et le matériel tandis que les autres le rejoignent avec leur vélo électrique", explique Philippe Dumortier, échevin des travaux. "Je pense même qu'ils apprécient ce nouveau mode de fonctionnement. Il faut d'ailleurs bien reconnaître que ce genre de vélo électrique fonctionne très bien. Cela avance relativement vite et on ne doit pas pédaler excessivement."